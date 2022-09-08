Hong Kong’a yollanmak istenen 7 bin eşek penisine el kondu

Nijerya’daki bir havalimanında kaçakçıların yurt dışına çıkarmak istedikleri 7 bin eşek penisine el kondu.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin ticaret merkezlerinden Lagos kentindeki Murtala Muhammed Havalimanı’nda hayvan ihracatı kapsamında yurt dışına çıkarılan ürünlerin kontrol edildiği birimde görevli bir gümrük memurları, bir paketin kokusundan şüphelendi.

Hong Kong’a yollanması planlanan paketin açıldı. İçinde, 16 torbanın içine konmuş binlerce eşek penisi çıktı.

Paketleri havalimanına götüren kişinin kaçtığı belirlendi.

Eşek uzuvları Çin’de geleneksel tıpta kullanılıyor. Nijerya’da ihracatı yasak.

El konan kargonun piyasa değerinin 200 milyon naira (8,6 milyon lira) olduğu belirtilirken yurt dışına kaçırmak isteyen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.