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Yaramazlara biraz batar!

Hollanda’nın Vlissingen Limanı’nda 1 ton 279 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hollanda’nın Vlissingen Limanı’nda, muz yüklerinin arasına saklanmış 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Fotoğraf: RTL

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Ekvador’dan Antwerpen Limanı’na, oradan da Vlissingen Limanı’na gelen bir gemideki iki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontrollerde toplam 1 ton 279 kilogram kokain bulunduğu belirtildi.


Açıklamada, kokainin Vlissingen kentinde bir şirkete gönderilmek üzere yola çıkarılan muz yüklerinin arasına saklandığı kaydedildi.

Uyuşturucunun imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

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