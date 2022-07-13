Hollandalı bakan ‘evsizleri anlamak için’ geceyi yurtta geçirdi

Hollanda Devlet Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Maarten van Ooijen, evsizlerin sorunlarını daha yakından görebilmek için kılık ve kimlik değiştirerek geceyi evsizler yurdunda geçirdi.

Bakanın tavrı birçok kişi tarafından olumlu karşılanırken; bazı kişilerse evsizlerin sorununu ‘pijama partisine indirgemekle’ suçladı.

Fotoğraf: BBC Türkçe

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, 32 yaşındaki Maarten van Ooijen, ülkedeki evsizlerin sorunlarını yakından incelemek ve evsizlerin geceyi geçirdiği merkezlerdeki işleyişi görmek için kılık değiştirdi. Van Ooijen, önceki gece ‘tebdil-i kıyafetle’ Hollanda’nın orta güney kesimindeki Den Bosch kentindeki evsizler yurduna gitti.

Ziyaretten sadece sosyal barınma merkezi müdürü ile gece vardiyasındaki bir güvenlik görevlisi haberdar edildi. Hollandalı bakan, tişört ve kot pantolonla gece yarısına doğru sosyal barınağa giderek, geceyi orada geçirdi.

Yaşadığı deneyimi ertesi gün sosyal medya hesabından paylaşan van Ooijen, kendisine defalarca, ‘evsizlerin basmakalıp görüntüyle değerlendirmediği’ söylense de, kapıya yaklaştığında, görevlilerin hala bakanın görünüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu söyledi. Ancak bakana göre, barınaktan içeri girince görevliler, onun görüntüsü ya da kıyafetiyle ilgilenmek yerine, özel sınırılarını da gözeterek nazikçe sorular sormaya başlamış.

Uydurulmuş bir yaşam öyküsü anlattı

Sahte bir isimle uydurulmuş bir yaşam öyküsünü sosyal barınak çalışanlarına anlatan Hollandalı bakan, kısa sürede kaydı yapılarak evsizler yurduna kabul edildi. Bir süre oturma odasında evsizlerle sohbet eden Maarten van Ooijen, onların neden evsiz olduğunu ve devletten yeterince yardım alıp almadılarını sordu.

Ardından yatakhaneye geçen Hollandalı bakan, kokuyla karşılaştı. Van Ooijen, diğer evsizler tarafından da gece horlamalara karşı hazırlıklı olması konusunda uyarılırdı. Giysileri ve diş fırçasının bulunduğu plastik torbayı, uyuyacağı yatağın üzerine koyan devlet bakanı, o anda, sahip olduğu tek gerçek şeyin bu olduğu hissine kapıldığını anlattı.

Hollandalı bakan, geceyi aynı odada geçirdiği arkadaşlarına gerçeği sabah açıkladığını söylerken, ziyaretten çok memnun olduğunu da paylaştı.

Plansız, kurgusuz gerçek bir çalışma ziyareti yaptığını söyleyen Hollandalı bakan, “Hayal edebileceğimden daha dürüst ve iyi geçti” dedi.

Evsizler yurdundan içeri adımını attığında bir an için ‘Şoförü arayıp eve geri döneyim ya da bir otele gideyim. Gerekirse dışarıda uyurum‘ hissine kapıldığını söyleyen Hollandalı bakan, böylece evsiz insanların gerçekte neler yaşadığını, nasıl bir ruh hali içinde olduklarını da yaşayarak gördüğünü anlattı.

Tebrik eden de tepki gösteren de var

Bakan van Ooijen’in, evsizler yurdundaki izlenimini anlattığı sosyal medya paylaşımı, çok sayıda kişi tarafından değerlendirildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, yöneticilerin, genellikle uygulamalarında sosyal gerçeklere yeterince yakın olmadığını belirterek Hollandalı bakanın gerçeği bulmak için evsizler yurdunda kalmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Bazılarıysa, tüm deneyimin ter kokusu ve horlama ile sınırılı olduğunu savunarak, van Ooijen’in ziyaretini bir oyun olarak değerlendiriyor. Sosyal medya kullanıcıları, bakanın, evsizlerin sorununu ‘pijama partisine indirgediğini’ öne sürerek “Evsizler için bundan sonra ne yapacaksınız, aslı mesele o” dedi.