Hollanda’da köpek ‘sahiplenmeyi’ zorlaştıracak düzenleme

Hollanda hükümetinin hazırladığı yeni yasal düzenlemeye göre köpek sahiplenmek isteyenlerin, önce internet üzerinden verilen zorunlu bir kursu tamamlamaları gerekecek.

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Hollanda hükümeti, son yıllarda giderek artan köpek ısırması vakalarının önlenmesi amacıyla Temsilciler Meclisi’nin isteği doğrultusunda bir yasal düzenleme hazırladı. Ocakta meclisin görüşünün alınmasının ardından yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, hayvan sahiplenmek isteyenlere yönelik zorunlu kurs oldu.

Kursa katılanlar, sahiplenmek istedikleri köpeğin cinsi ve davranışları konusunda doğru şekilde bilgilendirilecek. Soyağacı olmayan köpeklerin bakımı ve yetiştirilmesi yasaklanacak.

‘Sinyalleri fark etmiyorlar’

Hollanda Tarım Bakanı Bakanı Piet Adema, meclise gönderdiği yazıda, birçok ısırma olayının, sahibinin köpekler hakkında yetersiz bilgiye sahip olması nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Yetersiz bilgi nedeniyle bir köpeğin hoşnutsuzluğunu, korkusunu ya da stresini ifade ettiği sinyallerin çok geç fark edildiğini veya hiç fark edilmediğini vurgulayan Adema, “O zaman da köpek ısırmaktan başka seçenek göremiyor” dedi.

Hollandalı bakana göre, köpek sahiplenmek isteyenlere yönelik zorunlu kurs, bir kişinin yanlış hayvanı seçmesini veya düşünmeden satın almasını önleyecek.

Düzenlemeyle saldırgan davranışları nedeniyle ciddi zararlara yol açan köpeklerin daha hızlı şekilde uyutulması da mümkün olacak.

Ayrıca tehlikeli davranışlar sergileyen, Isırma riski yüksek köpekler için ülke genelinde geçerli ağızlık ve tasma zorunluluğu getirilecek.