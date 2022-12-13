Hollanda’da ilk: Ailesi Adana’dan göç eden Huri Şahin belediye başkanı oldu

Hollanda’da ilk Türk kökenli belediye başkanı Huri Şahin, yemin ederek resmen görevine başladı.

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Aslen Adanalı olan, Hollanda’nın Deventer kentinde doğan 47 yaşındaki Şahin, Rijswijk kentine belediye başkanı olarak atandı.

Şahin, Rijswijk Belediyesi’nde düzenlenen törende yemin ederek, resmen göreve başladı.

Törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda vefat eden babasının 60’lı yıllarda işçi olarak Hollanda’ya geldiğini belirten Şahin, “Babam hiç okula gitmemişti ama yine de yazmayı öğrenip kendini daha da geliştirmeyi başardı, çünkü çok sabırlı ve kararlıydı. Hayatında adımlar atmaya cesaret etti. Bu bana göre ilham verici” dedi.

Şahin, “Savunmasız insanlar göz ardı edilmemelidir. Kendi deneyimlerimden biliyorum ki bazen belediyeden gelen bir mektup, birinin hayatında çok önemli bir fark oluşturabilir. Rijswijk kentinde yaşayan tüm insanları dinleyen ilgili bir belediye başkanı olmak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Şahin’in kariyerinde, belediye meclis üyeliği, belediye encümen üyeliği, Çocuk Hakları Derneği Başkanlığı, Hollanda Danıştayı Başkan Yardımcısı Sekreterliği gibi farklı görevler bulunuyor.

Hollanda’da belediye başkanı, iş başvurusu yapılması üzerine belirli prosedürler uygulanarak Kral tarafından seçiliyor.