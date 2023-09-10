Hollanda’da eylem yapan 2 binden fazla çevreci aktivist gözaltına alındı

Hollanda’da, fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için yolu kapatarak eylem yapan 2 bin 400’den fazla çevreci aktivist gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

‘Extinction Rebellion’ (Yok Oluş İsyanı) adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan binlerce kişi, Lahey’de parlamentoya giden A12 ana yolunun son kısmını kapatarak bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.

Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.

Ellerinde ‘Zaman doldu, fosil yakıt sübvansiyonlarını durdur’, ‘Sistem değişmeli, iklim değil’ ve ‘Fosil lobisi kriminal bir organizasyon, biz halkız’ yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, uzun süre yolda oturma eylemi yaptı.

Her gün eyleme devam edeceğiz

Göstericiler, hükümet fosil sübvansiyonlarını kaldırana kadar her gün yol kapatma eylemi yapmaya devam edeceklerini belirtti.

AA’ya konuşan çevreci aktivist Guus Dix, fosil sübvansiyonlarının kaldırılmasına yönelik siyasi baskıların arttığını söyledi. Fosil sübvansiyonlarının durdurulması için yapılan yol kapatma eyleminin ilk olmadığını ve bir yıldır devam ettiğini belirten Dix, şunları kaydetti:

“30 kişiyle başladığımız bu eyleme şimdi binlerce insan katılıyor. Bizim hükümete yönelik talebimiz için ülke çapında da çok fazla destek var. Bugün son değil. Eğer gözaltına alınırsak yarın saat 12.00’de geri döneceğimizi söyledik. Tekrar gözaltına alırlarsa bir sonraki gün yine geri döneceğiz. Talebimiz karşılanana kadar her gün yol kapatma eylemine devam edeceğiz.”

Soyadını vermek istemeyen çevreci Nanda da hükümetin fosil sübvansiyonlarını durdurmasını beklediklerini belirterek, şöyle konuştu: “Daha önce de eylem yaptık ama henüz hiçbir şey değişmedi, bu yüzden tekrar buradayız. Artık hükümetin harekete geçmesi gerekiyor. Hükümet, bir şeyler yapana kadar burada kalacağız. Her gün bizi götürdüklerinde geri döneceğiz. Tekrar gelip burada oturacağız.”

2 binden fazla gözaltı

Eylemin yapıldığı yerin ‘gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği’ uyarısı yapan polis, protestonun başlamasından iki saat sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı.

Göstericilere tazyikli su sıkan polis, uyarılara rağmen yolu ve çevresini terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleriyle bölgeden uzaklaştırdı.

Eylem sırasında ağaç dallarına, yol kenarındaki sokak lambasına tırmanan bazı göstericiler, polis tarafından indirildi.

Extinction Rebellion grubunun Twitter (X) hesabı üzerinden yapılan açıklamada, en az 2 bin kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

A12 yolunun son kısmını yedi kez kapatan Extinction Rebellion grubu, en son 27 Mayıs’ta aynı yolu kapatıp eylem yapmış ve yaklaşık bin 600 kişi gözaltına alınmıştı.