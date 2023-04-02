Hollanda, teneke kutuda satılan içeceklerden depozito alacak

Hollanda hükümeti, çevre kirliliğini önlemek amacıyla teneke kutularda satılan içeceklerden depozito alınması uygulamasını başlattı.

İçecek üreticileri ve süpermarketlerin, pahalı ve karmaşık olacağı gerekçesiyle karşı çıktığı depozito uygulaması, hükümetin ısrarı sonucu 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girdi.

Yaklaşık 5 bin süpermarkette boş teneke kutuları teslim noktaları oluşturuldu. Ayrıca akaryakıt ve tren istasyonları ile spor kulüpleri gibi yaklaşık 22 bin farklı noktada da teneke kutular iade edilebilecek.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, iki yıl önce küçük pet şişeler için başlatılan uygulamada olduğu gibi bir teneke kutu için 15 sent depozito alınacağı belirtildi.

Tüketicilerin geri alacakları 15 sentle ne yapacaklarını seçebilecekleri belirtilen açıklamada, depozitoların süpermarketlerde geri alınabileceği, sinemalarda ve spor kulüplerinde ise hayır kurumlarına bağış için kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada amacın yılda yaklaşık 2 milyar teneke kutunun büyük bir kısmının sokağa atılarak doğayı kirletmesini engellemek ve geri dönüştürülmesini sağlamak olduğu vurgulandı.

Küçük pet şişelerde depozito sisteminin uygulamaya girmesinden bu yana sokağa atılan şişelerin sayısının yüzde 50’den fazla azaldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, teneke kutulardaki depozito sisteminin Almanya, Finlandiya, Norveç ve Danimarka’da da uygulandığı belirtildi.