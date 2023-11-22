Hollanda seçimlerinde aşırı sağcılar önde

Hollanda genel seçimlerinde aşırı sağcıların önde gittiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

Hollanda bugün yeni meclisi ve başbakanı seçmek üzere sandık başına gitti. Sandıklar Türkiye saatiyle 23:00’te kapandı.

Seçim sonuçlarıyla ilgili sandık çıkış anketleri gelmeye başladı. Fransız haber ajansı AFP, aşırı sağcıların önde gittiğini duyurdu.

#BREAKING Exit poll suggests far right wins Dutch election pic.twitter.com/XaFKmvebjP — AFP News Agency (@AFP) November 22, 2023

Seçimde dört büyük parti ve çok sayıda küçük parti yer alıyor.

Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), Frans Timmermans liderliğinde İşçi Partisi (PvdA) – Yeşil Sol Parti (GL) ittifakı, Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) birincilik için yarışıyor.

Seçimden önce yapılan anketler dört büyük partinin her birinin 20 ila 30 milletvekili kazanacağını gösteriyordu. Meclisteyse 150 koltuk bulunuyor. Aynı anketler koalisyona işaret etmişti.

Politico’nun aktardığına göre Ipsos’un yaptığı sandık çıkış anketlerinden gelen sonuçlar şöyle:

PVV: 35 milletvekili

PvdA: 26 milletvekili

VVD: 23 milletvekili

NSC: 20 milletvekili

Wilders, 35 milletvekilini Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla kutladı.

35!!!!!!



PVV GROOTSTE PARTIJ ❤️ pic.twitter.com/oMANVYvGjy — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 22, 2023

Hollanda koalisyonlara alışkın bir ülke. Koalisyon görüşmeleri ortalama üç ay sürüyor. Önceki koalisyon hükümetinin kurulması için yürütülen görüşmelerse 300 gün sürmüştü. Yeni başbakanın belirlenmesi haftalarca, hatta aylarca sürebilir.