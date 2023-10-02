Hollanda, havalimanı çevresindeki 3 bin haneye ‘gürültü kirliliği’ nedeniyle tazminat ödeyecek

Hollanda hükümeti, Amsterdam Schiphol Havalimanı çevresindeki 3 bin haneye ‘gürültü kirliliği’ nedeniyle toplam 5,5 milyon avro (yaklaşık 160 milyon lira) tazminat ödeyecek.
Kamu yayın kuruluşu NOS’ta yer alan habere göre tazminat, 2017 ile 2019 yıllarında gürültü kirliliğine maruz kalan hanelere yönelik.
Hane başı ortalama 1800 avroluk tazminat ekim sonu veya kasım başında ödenecek.
Son yıllarda havalimanı çevresinde ses limitinin aşılmasına rağmen denetleme yapılmadığı belirtilen haberde, denetlemelerin 2024’ten itibaren yeniden başlayacağı kaydedildi.
Gürültü kirliliği sebebiyle 2025’ten itibaren Schiphol gece ve özel jet uçuşlarının yasaklanacağı bildirilmişti.