Hollanda, havalimanı çevresindeki 3 bin haneye ‘gürültü kirliliği’ nedeniyle tazminat ödeyecek

Borsa İstanbul’da bugün beş hisse güne yeni tedbirlerle başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,58 yükselişle 8.383,16 puandan başladı. Investing’in aktardığına göreyse bugün beş hisse güne yeni tedbirlerle başladı. SMART ve YGYO hisseleri bugünden 1 Kasım’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. USAK ve EUYO hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek. Emir paketi tedbiri, ‘piyasa […]