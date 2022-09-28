Hokus Pokus filmindeki ‘korkunç ev’ Airbnb’ye geldi

ABD’nin Massachusetts eyaletinin cadılarıyla ünlü Salem şehrinde, ünlü korku komedi filmi Hokus Pokus konseptinin yaratıldığı ev Airbnb üzerinden kiralanabilecek.

Fotoğraf: airbnb

Airbnb sunduğu deneyimi, “meraklı kedilerin ağırlığı altında inleyen ahşap tahtalarla, baykuş kanıyla ve kırmızı otlarla dolu dolaplar, kulübenin karanlık köşelerini keşfetmeye cesaret edenleri bekliyor” sözleriyle tarif ediyor.

Massachusetts’in cadılarıyla ünlü Salem şehrindeki evin ziyarete açılma sebebi, Hokus Pokus 2’nin yakında Disney+’ta gösterilecek olması.

Salem’de yaşayan üç kötü cadının hikayesini anlatan Hokus Pokus 1993 yapımı kült fantastik korku filmi.

Kenny Ortega’nın yönettiği, senaryosunu Neil Cuthbert ve Mick Garris’in yazdığı film, yıllar boyunca içindeki fantastik korku ve komedi öğeleri nedeniyle Ekim ayının sonunda kutlanan ‘Cadılar Bayramı’nın önemli ikonlarından biri olarak ilgi görüyor.

Fotoğraf: airbnb

Airbnb aracılığıyla sevenlerinin ziyaret edebileceği şekilde restore edilen evde, oyuncuların kullandıkları büyü kitaplarına, peruklara, ve çeşitli eşyalara ulaşmak da mümkün.

Perili bir gece yaşamak için Hokus Pokus Kulübesi‘nde, 20 Ekim tarihinden itibaren geceliği 31 dolara kalınabilecek.