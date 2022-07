Hızlandırılmış sanat tarihi: İstanbul Modern’den dört derste eser çözümleme

Atölye Modern’deki ‘Sanat Yapıtlarının Gizleri’ seminer programı, modern ve çağdaş sanat yapıtlarının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler sunuyor.

‘Kırda Piknik’, ‘Painting to be stepped on’ ve ‘Çeşme’ farklı dönemlere ait eserler

Yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern’in 2 Ağustos’ta başlayan programını Dr. Fırat Arapoğlu yönetiyor. Ele alınan eserler; malzeme özellikleri, taşıdıkları örtük ve açık anlamlar, dönemlerini temsil eden ve aşan özellikleri, üretim yöntemleri gibi farklı açılardan analiz ediliyor.

Birbirine bağlı dört dersten oluşan programı tamamlayanlara Atölye Modern Katılım Belgesi verilecek.

2, 9, 16, 23 Ağustos 2022 tarihlerinde saat 19:30 – 21:30 arasında çevrimiçi yapılacak programın detayları şöyle:

Birinci ders, Edouard Manet’nin ‘Kırda Piknik’ (1863) ve Vincent van Gogh’un ‘Yıldızlı Geceler’ (1889) yapıtlarının çözümlenmesine odaklanıyor. Yapıtlarla birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanatın nasıl evrildiğine dair ipuçları sunuyor.

Hannah Höch’ün eseri

İkinci ders, Marcel Duchamp’ın ‘Çeşme’ (1917) ve Hannah Höch’ün ‘Cut With the Kitchen Knife Dada Through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany’ (1919-20) yapıtlarının çözümlenmesine ayrılmış. Bu sanat yapıtlarından yola çıkarak modern sanatta avangard kavramına ve bu kavramın eleştirisine odaklanıyor.

Üçüncü ders, Yoko Ono’nun ‘Painting to be stepped on’ (1960-61) ve Hans Haacke’nin ‘MoMa Poll’ (1970) yapıtlarının çözümlenmesiyle geçecek. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanat üretim pratiklerine dair gelişen büyük dönüşümü işleyecek.

Dördüncü ders, Felix Gonzalez-Torres’in ‘Untitled (Portrait of Ross in L.A.)’ (1991) ve Kara Walker’ın ‘A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby’ (2014) yapıtlarının çözümlemesi yapılacak. Malzemesi, sergilemesi ve üretim süreçleriyle günümüz sanatının ifade zenginliğine değinilecek vesanatsal söylemin politik izdüşümleri irdelenecek.

Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri ücretli ve katılımlar kontenjanla sınırlı.

Detaylı bilgi için, 0212 334 73 52 numaralı telefonu arayabilir ya da [email protected]‘a mail atabilirsiniz.