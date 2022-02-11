HIV’i keşfeden Fransız virolog Montagnier hayatını kaybetti

AIDS’e neden olan HIV’i keşfeden isim Fransız virolog Luc Montagnier 89 yaşında hayatını kaybetti.

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Montagnier ve keşfi yaptığı ekipte yer alan Françoise Barré-Sinoussi, 2008’de Nobel Fizlik Ödülü’nü almıştı.

Montagnier, HIV konusundaki çalışmaları nedeniyle alkışlanmış ancak otizm ve Covid-19 hakkındaki ‘bilimle bağdaşmayan iddiaları’ nedeniyle eleştirilmişti.

Yerel haber sitesi FranceSoir, Montagnier’in salı günü Neuilly-sur-Seine’de, çocukları etrafındayken hayatını kaybettiğini yazdı. Ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı.

HIV’le ilgili çalışmalarına 1980’lerin başında, Fransa’daki Pasteur Enstitüsü’nde çalışırken başlayan Montagnier, bir AIDS hastasının lenf düğümünde virüsü izole etmeyi başarmıştı. Çalışmanın sonucu 1983 yılında ‘Science’ adlı bilim dergisinde yayımlanmıştı.

Derginin aynı edisyonunda ABD’li bilim adamı Robert Gallo’nun da benzeri çalışması yayınlanmıştı. Ve, virüsü hangi ekibin keşfettiği yıllarca tartışma konusu olmuştu.

Gallo, 1991 yılında virüsün Pasteur Enstitüsü’nden geldiğini itiraf etmiş, o ve Montagnier 2002 yılında kamuoyu önünde uzlaşmaya vardıklarını açıklamışlardı. Virüsü Montagnier ve ekibi keşfetmişti. Gallo ise HIV’in AIDS’e neden olduğunu saptayan isimdi.