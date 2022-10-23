HIV ve Hepatit C virüsü içeren kan nakledilen 4 bin kişiye tazminat ödenecek

Britanya’da, 1970 ve 1980’lerde HIV ve Hepatit C virüslerini içeren kan nakledilen binlerce kişinin on yıllardır süren mücadelesi sonuç verdi. Tazminat ödenecek.

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Kısa adı NHS olan Ulusal Sağlık Sistemi’nin stoklarından, çoğunluğu hemofili hastası 4 bin 700’e yakın kişiye kontamine kan nakledilmişti. Ağustos 2022 verilerine göre bu kişilerin 2 bin 400’ü kan naklinin neden olduğu sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Hükümet, 4 bine yakın kişiye bu ay sonunda 100 bin sterlin (2,1 milyar lira) ödeneceğini açıklandı. Paraların, virüslü kanlar nakledildikten sonra ciddi sağlık sorunu yaşayanların hesaplarına ay sonuna kadar yatmış olacağı, ölenlerin eşlerine veya partnerlerine tazminat ödeneceği belirtildi.

Kontamine kan nakledilen isimlerden Conan McIlwrath, ‘‘Bu ödenen ilk tazminat olacak. Geç de olsa tazminat alacak olmamız sevindirici” dedi.

Doğduğunda hemofili tanısı konulan ve çocukken nakledilen kan sonrasında Hepatit’e yakalanan McIlwrath, ”Bu para bu kış ağır yaşam koşullarında soluk aldıracak bize” ifadelerini kullandı. Ölenlerin, anne-baba, kardeş veya çocuklarının ödemelerin dışında tutulmasını istedi.