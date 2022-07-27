Hitit Üniversitesi’nden entübe bebeklere özel emzik

Çorum’daki Hitit Üniversitesi çatısı altında mekanik ventilatöre bağlı çocuk emziği geliştirildi.

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Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selen Özakar Akça tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen ‘mekanik ventilatöre bağlı çocuk emziği’nin patenti alındı.

Yoğun bakımda yatan çocukların yaşadıkları stres ve ağrının kontrol altına alınmasının önemli olduğunu aktaran Akça, piyasadaki emzik kalkanlarının mekanik ventilatöre (nefes almakta güçlük çeken hastaların nefes almasını sağlayan cihaz) bağlı bebekler için ergonomik açıdan uygun olmadığını söyledi.

Tüpe uygun hale getirildi

Mekanik ventilatöre bağlı bebeklerin yoğun bakım ortamında aileden ve alıştıkları ev ortamından uzaklaşma, cihazların gürültüsü, tıbbi tedavi ve cerrahi işlemler gerektiren birçok prosedür gereği stres yaşadıklarını anlatan Akça şöyle konuştu:

“Bu sorunları giderme ve onlara daha konforlu bir tedavi süreci sunabilmek için çalışmalarımıza başlamıştık ve emziği entübasyon tüpüne uygun hale getirerek ergonomisini tamamladık. Türkiye’de ilk olan mekanik ventilatöre bağlı çocuk emziğini geliştirerek patentini aldık.

12-24 aylık entübe çocukların kendilerini sakinleştirmeye ihtiyaçlarının olduğu, emme yutma reflekslerindeki koordinasyonlarının iyi olmadığı, aspirasyon (kişinin yutarak midesine göndereceği bir maddenin yanlışlıkla solunum yollarına kaçması) risklerinin olduğu, stres kaynaklı fizyolojik sağlamlığın bozulduğu durumları göz önüne alarak tasarladık.”

‘Stresi azaltıyor, ağrı kesici etkisi var’

Tedavi sürecinde besleyici olmayan emmenin hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Akça, emzik kullanımının ağrı kesici etkisi yaptığını ve stresi azalttığını belirtti.

Doç. Dr. Selen Özakar Akça.

Emzik kullanan bebeğin, kendi kendini teselli ve yatıştırma gibi özelliklerinin geliştiğine, uyku için harcanan zaman ve uyanıklık düzeylerinin arttığını anlatan Akça şunları söyledi: ”Bütün bu durumlar bebeğin az enerji tüketmesini, dolayısıyla daha erken taburcu olmasını sağlıyor. Emme, yutma ve nefes alma koordinasyonu iyi olmayan stres altındaki çocukların tedavi planında, sakinleşmeyi desteklediği için emzik kullanılması öneriliyor.”

Akça, anneyle bebek uzun süreli ayrı kaldığında bebeklerin emme reflekslerini kaybedebileceğini belirterek bu refleksinin korunması, fizyolojik sağlamlığın artırılması için yoğun bakım servislerindeki bebeklere emzik kullanımı önerildiğinin altını çizdi.

Emziğin klinik çalışmalarla daha da geliştirilmesi için TÜBİTAK’a başvuru yapıldığını da sözlerine ekledi.