Hisse senedinde getiri şampiyonu: Bir yılda yüzde 1600 prim yaptı

Küresel boyutta süren parasal sıkılaştırma politikaları, durgunluk endişeleri ve Ukrayna’daki savaşın vurduğu çalkantılı bir yılda, ‘PT Adaro Minerals Indonesia’ adlı Endonezyalı bir madencilik şirketinin hissesi yüzde 1595’lik çarpıcı bir artışla yılın en iyi performans gösteren hisse senedi oldu.

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Şirketin hisse senedi fiyatının kaderi küresel kömür fiyatlarına yakından bağlı. Buna rağmen analistler, Adaro’nun imalatını alüminyum ve elektrikli araç aküsüyle çeşitlendirmesinin karının artırdığını gösteriyor.

Şirket, yılın ilk dokuz ayında kömür satışlarının yüzde 41 artmasıyla net karında yüzde 482’lik artış bildirdi. Bloomberg tarafından derlenen beş analistin tahminleri, hissenin önümüzdeki 12 aydaysa yüzde 42 daha artacağını gösteriyor.

Adaro hisseleri, yerli rakiplerinin hisselerinden yaklaşık altı kat daha yüksek. Çinli ve Avustralyalı bazı önemli kömür şirketlerinden de iki kat daha fazla.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaşın enerji tedarikinde ortaya çıkardığı sorunlardan dolayı da kömüre yönelik talep artmış, bu da fiyatların yükselmesine neden olmuştu.