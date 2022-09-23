Hintli çifte uyurken leopar saldırdı: Adam öldü, kadın ağır yaralı

Hindistan’ın Gucerat eyaletinde, bir karı kocaya uyurken leopar saldırıdı. Adam hayatını kaybetti, kadın ağır yaralandı.

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Indian Express’in aktardığına göre Racu ve Casuben Çogli, salı günü saat 03.00 sıralarında terk edilmiş bir hastanede uyuyordu. Çift, komşu Maharaştra eyaletinden Gucerat’ın Visavadar bölgesine çalışmaya gitmişti. İkilinin kaldığı Cambuda köyünün sakinleri çığlıkları duyunca yardım çağırdı. Racu ve Casuben Çogli hastaneye kaldırıldı.

Boyun bölgesinden yaralanan Racu Çogli kurtarılamadı. Karısının durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Yetkililer, leoparların genelde insanlara saldırmadığını, çok aç oldukları, yiyecek aradıkları zamanlarda bu tür saldırıların olduğunu söylerken söz konusu hayvanın yakalanabilmesi için köye kafesler yerleştirildi.

Temmuz ayında 80 yaşındaki bir kadın yine Gucerat eyaletinde, evinde leopar saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Hindistan’da kırsal alanda, yırtıcı hayvanlar doğal yaşam parklarından gıda ve su bulmak için çıkıyor. İnsanların yerleşmesiyle yaşam alanlarının daralması gbi etkenler nedeniyle bölge halkıyla karşı karşıya kalabiliyor.