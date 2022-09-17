Hint milyarder, zenginler listesinde Jeff Bezos’u geçti

Hint iş adamı Gautam Adani, zenginler listesinde Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu. Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, dünyanın en zengin iş adamı ünvanını koruyor.

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BloombergHT’nin haberine göre Bezos’un servetinin New York saatiyle 10:38’de 145,8 milyar dolara düşmesinin ardından, Adani 146,9 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sıraya yerleşti.

Analistler, servet sıralamasındaki değişimin kısa süreli olabileceğini ve büyük ölçüde bu yıl yüzde 26’dan fazla düşüş gösteren Amazon hisselerine bağlı olduğunu düşünüyor.

En zengin Asyalı iş insanı

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yıla 14’üncü sıradan başlayan ve zenginler listesini hızla tırmanan Adani’nin kurucusu olduğu Amiral gemisi Adani Enterprises Ltd. hisseleri bu hafta rekor seviyeye yükseldi. Diğer taraftan, Adani Group’un bünyesinde bulunan şirketler 2020’den bu yana yüzde 1000’den fazla büyüdü.

Şubat ayında en zengin Asyalı iş insanı olan Hint milyarder Mukesh Ambani’yi geride bırakan Adani, son iki ayda Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve Fransız Bernard Arnault’u da tahtından etti. Bu gelişmeyle, ABD’li teknoloji girişimcilerinin hakim olduğu servet endeksinin en üst sırasında ilk kez bir Asyalı iş insanı öne çıkıyor.

Adani’nin kurucusu olduğu Adani Grubu’un petrokimya, havacılık, savunma ve veri merkezleri dahil birçok sektörde yatırımları bulunuyor. Adani son zamanlarda, Suudi petrol devi Aramco’da ortaklık girişimi de dahil olmak üzere inşaat, çelik gibi pek çok alanda işlerini sürdürüyor.