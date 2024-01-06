Hindistan'ın Güneş'e gönderdiği gözlem aracı hedefine ulaştı

Hindistan’ın uzaya gönderdiği gözlem aracı Aditya-L1, dört aylık yolculuğun ardından Güneş’in yörüngesine girdi.

Hindistan’ın gözlem aracı 2 Eylül’de başarıyla havalanmıştı. (ISRO)

Uzay araştırmalarında son yıllarda ciddi bir atılım başlatan Hindistan yeni bir başarıya imza attı.

DW Türkçe’nin haberine göre Hindistan’ın uzaya gönderdiği gözlem aracı Aditya-L1, Güneş’in yörüngesine girdi. Güneş’in en dış tabakalarını ölçme ve gözlemlemeye yönelik araçlar taşıyan Aditya-L1, geçen Eylül ayı başında fırlatılmıştı.

Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh, uzay aracının ‘Güneş-Dünya bağlantısının gizemini keşfedeceği’ yörünge noktasına ulaştığını belirtti. Uzay aracı Aditya-L1, Lagrange 1 noktasından yürüteceği kapsamlı çalışmalarda Güneş tacına ve bu katmanın uzay havasına etkilerine odaklanacak.

Aditya-L1’nin ulaştığı Lagrange 1 noktası, Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yalnızca yüzde 1’ine tekabül ediyor.

Yeni bir kilometre taşı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kaydedilen başarıyı, ülkesinin uzay programındaki yeni bir ‘kilometre taşı’ olarak niteledi.

“Bu, bilim insanlarımızın amansız kararlılıklarının kanıtıdır” ifadesini kullanan Hindistan başbakanı, insanlığın yararı için bilimin yeni sınırlarını zorlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Daha önce Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Güneş Sistemi’nin merkezine sayısız uzay aracı göndermişti.

Japonya ve Çin de Dünya’nın yörüngesine kendi Güneş gözlem araçlarını yollayan ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Hindistan, Güneş’in yörüngesine uzay aracı yerleştiren ilk Asya ülkesi oldu.

Hindistan önceki aylarda da Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle Ay’ın ‘güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen’ ilk ülke olmuştu.