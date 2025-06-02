Hindistan'daki havalimanında bir valizden 48 zehirli yılan ve beş kaplumbağa çıktı

Hindistan’daki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı’nda Tayland’dan gelen bir kişinin valizinden 48 zehirli yılan ve beş kaplumbağa çıktı.

Fotoğraflar: Hindustan Times – @mumbaicus3 / X

Hindustan Times’ın haberine göre Bangkok’tan Mumbai’ye gelen yolcu, havalimanında durduruldu.

Yolcunun valizinden aralarında son derece zehirli üç örümcek kuyruklu engerek türünün de olduğu 48 yılan ve beş Asya yaprak kaplumbağası bulundu.

Yaban hayatı alanında çalışan ‘Resqink Association for Wildlife Welfare (RAWW)’ adlı kuruluş tarafından hayvanların türleri doğrulandı. El konulan yılanlar, son derece zehirli ve küçük kuşları avlayan tehlikeli bir türe ait.

‘Yaban Hayatı Koruma Yasası’ kapsamında yılan ve kaplumbağaların getirildikleri ülkeye geri götürülmesine karar verildi.