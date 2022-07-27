Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucunda 24 saatte 20 can kaybı

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yıldırım isabet etmesi sonucunda 24 saat içinde 20 kişi hayatını kaybetti.

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Meteorolojinin bugün ve yarın için fırtına ve yıldırım tahmininde bulunduğu eyaletin sekiz bölgesinde 20 kişinin ölmesinin ardından yetkililer, halktan eyaletin doğal afet uyarı birimine kulak vermelerini istedi.

Ölenlerin yakınlarına 400 biner rupi (89 bin 717 lira) tazminat ödeneceği açıklandı.

Ülkede, muson yağmuru sezonunda yıldırım düşmesine sıklıkla rastlanıyor ve bu, yüzlerce kişinin ölmesine neden oluyor. Bihar eyaleti, coğrafi konumu itibarıyla yıldırım düşmesi açısından risk taşıyor.

Ölenlerin sayısının yüksek olması dışarıda çalışanlarının sayısının dünyanın diğer bölgelerine kıyasla fazla olmasına bağlanıyor.

Hindistan Tropikal Meteoroloji Enstitüsü’nün verilerine göre 1995-2014 arasında yıldırımların sayısının arttığına işaret ediyor. Nisan 2020-Mart 2021 arasında 18 milyonu aşkın yıldırım kaydedildi.