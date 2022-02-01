Hindistan’da kripto paralara yüzde 30 vergi

Kripto paralara karşı regülasyon çalışmaları hızla devam ederken Hindistan’dan yüzde 30’luk vergi kararı geldi.

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Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman bugün yaptığı açıklamada kripto paraların vergilendirileceği yönündeki iddiaları doğruladı.

Sitharaman bütçe konuşmasında dijital varlıkların transferinden elde edilen her türlü gelirin yüzde 30 oranında vergilendirileceğini dile getirdi ve ekledi: “Yapılan bu transferlerin büyüklüğü özel bir vergi rejimi uygulanması gerekliliğini doğurdu.”

Ülkenin ayrıca kısa süre içinde kendi dijital para birimini çıkarması bekleniyor.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da 15 ila 20 milyon arasında kripto yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor. Yatırımcıların toplam kripto varlıklarının ise 6 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplanıyor.