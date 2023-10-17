Hindistan’da eşcinsel evlilik yasalaşmadı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, eşcinsel evliliği yasal olarak tanımayı reddederken, eşcinsel çiftlerin evlat edinebileceğine hükmetti.

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Hindistan’da LGBTQ+ nüfusunun on milyonları bulduğu düşünülüyor. Ancak hükümet ve dini liderler, Hint kültürüne karşı olduğunu söyleyerek eşcinsel birlikteliklere şiddetle karşı çıkıyor.

Hükümet, evlilik eşitliğinin yasallaşmasına ‘şehirli elitist görüşler’ sözleriyle karşı çıkarken, böyle bir evliliğin ‘erkek, kadın ve çocuklardan oluşan Hintli aile birimi kavramı ile karşılaştırılamayacağını’ savunuyor.

Yüksek Mahkeme, evlilik eşitliğinin yasal olarak tanınması yönündeki başvuruyu bugün karara bağladı.

Evlilik eşitliğini tanımayı reddeden mahkeme, böyle bir gücü olmadığını belirterek ilgili kararın meclis tarafından alınması gerektiğine işaret etti.

Öte yandan, LGBTİQ+’ların ‘hükümetin eşcinsel çiftlere sosyal ve yasal haklarla yardım sağlanmasını değerlendirecek bir panel kurulması’ yönündeki teklifini kabul etti.

Bazı yargıçlar heteroseksüel çiftlere sunulan bazı hak ve ayrıcalıkları LGBTQ+ bireyler için de sağlama görevinin hükümetin görevi olduğunu söyledi. Bir yargıç ‘devletin bunu yapmakla yükümlü olamayacağını‘ belirtse de çoğunluk, hükümetin LGBTQ+ kişilere daha fazla hak verilmesini incelemek üzere bir uzman paneli kurulması yönünde hemfikirdi.