Hindistan’da düğünde kuyuya düşen 13 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir düğünde konuklar kuyuya düştü. 13 kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Fotoğraf: ANI

Polis, Kuşinagar bölgesindeki düğünde ölenlerin hepsinin kadın ve çocuk olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre kuyunun üzerini kapayan metal kapağın üstünde oturanların ağırlığı fazla geldi. Kapak kırılınca konuklar kuyuya düştü.

Trajedi gelin ve damadın yüzüne zerdaçallı karışım sürülen ‘haldi seromonisi’nde yaşandı. 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybetti. İki kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Başbakan Narendra Modi, yaşananların insanın kalbini acıttığını söyledi.