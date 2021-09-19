Hıncal Uluç: Sanatı siyasete karıştırmayın ne olur

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’nde bir gala yemeği vermiş ve bu yemekte dünyaca ünlü dans sanatçısı Ziya Azazi’nin Mevlana’dan modernize ettiği şovu sergilenmiş.

Birileri de “Çıplak semazen mi olur” demişler. Adnan Saygun’un Yunus Emre’yi çağdaş musiki kurallarıyla oratoryo yapmasına kızanlar, bu devirde yok mu sanırsınız.

Onlar da işi büyütmüşler.

Ne yazık ki, bizim guruptakiler, aramadan sormadan “Vay sen, bak şu CHP’li belediyenin yaptığına” diye manşetlere çıkmışlar. Oysa Viyana’da yaşayan Ziya Azazi’nin bu ülkemize kaçıncı gelişi 2008’den beri.. Onu Aspendos/Antalya ve Kale İçi Tiyatrosu/Bodrum’da kaç defa izledim ve kaç defa yazdım, 2010, 11 ve 12’de.

Hıncal Uluç’un yazısı