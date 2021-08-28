Hıncal Uluç: Galatasaray’ın başında kibir kumkuması ve şaşkın bir çocuk var..

Galatasaray’ın başında “Yaramaz bir çocuk var” demek isterdim. Ama bu “şirin” bir laf olurdu. Yaramaz çocuk, şirindir çünkü.. Ama “çocuk” olduğu kesin..

100 yıllık Galatasaray’ın başında kendini bir şey zanneden.. Galatasaray’ı Galatasaray yapan bütün değerlere ihanet eden, kibir kumkuması ve de “şaşkın” bir çocuk var..

Devlete savunma yapmayı zül sayarmış, şımarık çocuk, bakar mısınız?.

… bu şımarık, kibirli ve şaşkın çocuk “Batı’ya açılan pencere” olmak için Galatasaray Lisesi’nde kurulmuş ve Türk sporunda, hatta çim hokeyine dek pek çok dalın kurulmasında başrolü oynamış tarihi bir spor kulübünü temsil ediyor.. Onun milyonlarca taraftarını temsil ediyor..

Böyle bir Başkan’ın devlete, “Size savunma yapmayı zül addederim” demesi ne anlama gelir, şaşkın çocuk hiç düşündün mü?. Yoksa kibrin ve şımarıklığından sen hep düşünmeden mi konuşursun?.

Hıncal Uluç’un yazısı