Hıncal Uluç: Bu olay bir Türk-Yunan düşmanlığına çevrilmemeli

Kovid’i bahane eden Yunan pasaport polisi, kafileyi keyfi kararla 3 saat bekletince, Galatasaray yönetimi doğru kararı, doğru zamanda verdi. Alkış..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da, Galatasaray’a verdikleri destek ve Yunanistan yetkililerine yolladıkları mesajlarla gerekeni, “devlet” olarak yaptılar..

Şimdi biz, medya olarak üzerimize düşeni iyi düşünmek zorundayız.

Bu olay bir Türk-Yunan düşmanlığına çevrilmemeli..

Ben, Ege’nin iki yanındaki yüzlerce sene bir arada yaşamış insanların nasıl dost olduklarını en iyi bilenlerdenim. Bu bilgiyi de seneler boyu yaşayarak öğrendim.

Tamam.. İki tarafta da aşırı milliyetçi, hatta ırkçılar var. Onlar kışkırtmak için bahane arıyorlar. İki tarafta da, oy için “düşman” sözcüğünü kullanmak isteyenler var..

Hıncal Uluç’un yazısı