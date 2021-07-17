Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hıncal Uluç: Ali Koç ve peşine takılmış, kulüplerini küçülten üç başkan

Ali Koç ve peşine takılmış, kulüplerini küçülten üç başkan Burak Elmas, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu‘nun aldığı kararlara karşı bir ültimatom hazırlıyorlar ve diyorlar ki.. “Bunları kabul etmezseniz maçlara çıkmayız!.”

Devletin kararlarına karşı mücadelenin yasalyolları var bu ülkede.. Ama ona başvuran yok. Ne var?.


Tehdit!. Şantaj!.

“Bu kararları bizim isteklerimize göredeğiştirmezsen maçlara çıkmayız.”

Hangi maçlara?.

16 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig‘e..

Yani bir ay içinde Federasyon aldığı kararları çöpe atacak ve Ali Koç ile yanındaki 2.5 adamı dediklerini, derhal ve aynen kabul edecek ki, lig başlayabilsin.

Yani devlet, gücüne ve zorbalığına güvenen Osmanlı mahalle kabadayıları gibi “Heeeyyyt” diye bağıranlara boyun eğecek..

Yasalara göre karar alan Federasyon anarşiye boyun eğerse Türk futbolunda düzen kalır mı?. Bundan böyle hangi federasyon özgür karar alır?.

Hıncal Uluç’un yazısı

SON HABERLER

Anıtkabir beton duvarla mı örülüyor?

Anıtkabir Koruma Alanı sınırında bulunan araziye ilişkin imar değişikliğiyle yapılaşmanın önünün açılması bölge sakinleri ile Çankaya ve büyükşehir belediyelerini karşı karşıya getirdi. Diken’e konuşun Anıtpark Forum gönüllüsü Tülin Yıldırım “Bölge rant alanına açılmış olacak. Böyle olması durumunda Anıtkabir çevresi beton duvarlarla örülecek” dedi. Büyükşehir, söz konusu imar değişikliğinin Mansur Yavaş döneminde yapılmadığını belirterek topu Melih Gökçek’e attı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise yönetimde olduğu sürece Anıtkabir’in etrafının imara açılmayacağını söyledi.

Erdal Beşikçioğlu: En zoru insanların suratındaki maskeden tepkileri görememek

Pandemide verilen ara nedeniyle aylar sonra ilk kez sahneye çıkan Erdal Beşikçioğlu, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’yle İstanbullu tiyatroseverlerle buluştu. ‘Çocukluk’ ve ‘Kağıt Ev’ dizilerini çekmiş ancak uzun zamandır sahne tozu yutmamıştı. Aradan sonra sahneye çıkma konusunda kendi deyişiyle tatlı bir endişesi vardı ama güzel bir buluşma olmuştu. En zoru ise insanların suratında maske varken tepkilerini görememekti.

Erkekler itiraf etti: Karım bilmiyor…

“Mutlu bir evliliğin sırrı nedir” diye sorulduğunda birbirinden farklı yanıtlar alınabilir. Karı-kocanın birbirinden bir şeyleri, üstelik önemli, hayati şeyleri gizlemesi ise ortaya çıktığında birçok evliliği çatırdatır. Kimlik gizlenerek ‘itiraf yapılan’ uygulama ‘Whisper’a (fısılda) bakılırsa sırrı olan erkek çok!