Hıncal Uluç: Ali Koç ve peşine takılmış, kulüplerini küçülten üç başkan

Ali Koç ve peşine takılmış, kulüplerini küçülten üç başkan Burak Elmas, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu‘nun aldığı kararlara karşı bir ültimatom hazırlıyorlar ve diyorlar ki.. “Bunları kabul etmezseniz maçlara çıkmayız!.”

Devletin kararlarına karşı mücadelenin yasalyolları var bu ülkede.. Ama ona başvuran yok. Ne var?.

Tehdit!. Şantaj!.

“Bu kararları bizim isteklerimize göredeğiştirmezsen maçlara çıkmayız.”

Hangi maçlara?.

16 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig‘e..

Yani bir ay içinde Federasyon aldığı kararları çöpe atacak ve Ali Koç ile yanındaki 2.5 adamı dediklerini, derhal ve aynen kabul edecek ki, lig başlayabilsin.

Yani devlet, gücüne ve zorbalığına güvenen Osmanlı mahalle kabadayıları gibi “Heeeyyyt” diye bağıranlara boyun eğecek..

Yasalara göre karar alan Federasyon anarşiye boyun eğerse Türk futbolunda düzen kalır mı?. Bundan böyle hangi federasyon özgür karar alır?.

Hıncal Uluç’un yazısı