Hilmi Türkay: Önder Karaveli, Beşiktaş için nimet; Pereira’nın gidişi artık kesinleşti

Saracoğlu kapalı gişeydi. Futbol seyirciyle güzel. Derbiye yakışan oyun gördüm. Hem F.Bahçe hem de Beşiktaş kritik süreçten geçerken böyle mücadele gösterdikleri için bravo. Penaltı kararı doğru. Hatalar bedel ödetir. Goller peş peşe geldi. Sevinenler, üzülenler oldu. Oyun hemen hemen hiç durmadı. Keşke puan farkı bu kadar açılmasaydı. Suç kimin? Önder Karaveli, Beşiktaş için nimet. Pereira’nın gidişi artık kesinleşti. Kalması için artık neden yok. Ali Koç da devreyi bekliyor olmalı.
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İzmir’deki maden kazası: 45 işçi etkilendi, 10’u halen hastanede
Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik, İzmir’de kendilerine ait madendeki göçükten 45 işçinin etkilendiğini, 10 kişinin halen tedavi gördüğünü açıkladı.
Kurtuluş ve Kuruluş: Türkiye İşçi Partisi’nin ‘sol ittifak’ hakkındaki görüşü…
TİP, derdinin, dört olan vekil sayısını 14’e çıkarmak olmadığını, seçimler aracılığıyla toplumsal muhalefetin direncini artırmaya ve ülkenin ‘ilerici birikimini’ meclise taşımaya çalışacağını, seçim ittifakını yalnızca ‘kurtuluş’ için değil, aynı zamanda ‘kuruluş’ için de elzem kabul ettiğini; halkın, ancak solun değerleri ve çabasıyla kendi sesine kavuşabileceğini ve önümüzdeki seçimlerin ‘birliktelik’ için gerekli fırsatları sunduğunu ilan ediyor.
Avrupa’da kapanmalar başladı, tedbirler sıkılaştırılıyor
Avrupa ülkeleri, Omicron varyantının Avrupa genelinde yükselişe geçmesiyle birlikte tekrar sıkı tedbirleri devreye almaya başlıyor.
Karamollaoğlu ‘üçüncü ittifak’a sıcak bakmadı: İktidar karşıtı blok zayıflar
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘üçüncü ittifak’ın iktidar karşıtı bloktaki oyları zayıflatacağını söyledi.
Üreticiler ‘tarihe not düştü’: Et ve süt bulmakta zorlanacağız
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), inek kesimlerinin aynı hızla devam etmesi halinde yaz aylarında et ve süt bulmada zorluk çekileceğini bildirdi.