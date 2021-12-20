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Yaramazlara biraz batar!

Hilmi Türkay: Önder Karaveli, Beşiktaş için nimet; Pereira’nın gidişi artık kesinleşti

Saracoğlu kapalı gişeydi. Futbol seyirciyle güzel. Derbiye yakışan oyun gördüm. Hem F.Bahçe hem de Beşiktaş kritik süreçten geçerken böyle mücadele gösterdikleri için bravo. Penaltı kararı doğru. Hatalar bedel ödetir. Goller peş peşe geldi. Sevinenler, üzülenler oldu. Oyun hemen hemen hiç durmadı. Keşke puan farkı bu kadar açılmasaydı. Suç kimin? Önder Karaveli, Beşiktaş için nimet. Pereira’nın gidişi artık kesinleşti. Kalması için artık neden yok. Ali Koç da devreyi bekliyor olmalı.

Hilmi Türkay’ın yazısı


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