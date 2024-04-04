Hilmi Türkay: Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'na katılım beklenilenin üzerinde gerçekleşti

Rakam 25 bine ulaştı. Yetki almak için 22 bin 588 kişi yeterliydi. Ligden çekilme yok, Süper Kupa için önce “oynamayalım” denildi.

Dün itibariyle bu karar “U19’la çıkacağız”a dönüştü. Olmaz, çocuklara yazık edersiniz. Israrcılığınızın altında başka planlarınız olmalı. Bunun kokusu maç günü çıkar. Bana çocuklara bazı talimatlar verilecek gibi geliyor.

15 gün sonra yeniden lige döndük. Yaşanan olumsuzluklar üzerine futbolun ne tadı ne tuzu kaldı. Galatasaray-Fenerbahçe kavgası ayyuka çıktı. Bu kadarı olmaz. Biri susuyor, diğeri başlıyor.

Bunlara ilave olarak hakemlerin kötü yönetimleri var. Çaldıkları düdüklerle takımların kaderiyle oynuyorlar. VAR, sözüm ona futbolun kurtuluşuydu. Bir işe yaramadı. Her şey daha kötüye gidiyor. Yani gidişat karanlık. Çözüm yabancı hakemdeymiş. Şaka gibi… Garantisi var mı? Böyle sezon hiç yaşamadım. Tek dileğim ligin bitmesi…

Hilmi Türkay’ın yazısı