Hilmi Türkay: Bugün bu takımı izlemek tam bir işkence

Sezon başından şu son 4-5 haftaya kadar Fenerbahçe’yi keyif veren oyunuyla yere göğe sığdıramadık. Bugün bu takımı izlemek tam bir işkence. Elle tutulur yanı kalmadı. Neden? Kimse bilmiyor. Oyuncular arasında sıkıntı mı var yoksa İsmail Kartal mı formsuz. Sıkıntı hocada. Böyle takım sahaya sürülür mü? Zajc, Krunic’ten hâlâ ne bekliyorsun.Bana göre ikisinin kulübede dahi olmamaları gerekiyor. Osayi’nin solda ne işi var. Hata üstüne hata yapıyorsun. Pozisyonun, şutun yok, mücadelen sıfır. Her şeyi rakibe bıraktın. Bu futbolla turu geçmen mucize olurdu.
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