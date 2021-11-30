Hilmi Türkay: 3 yıldır bir santrfor bulunmaz mı?

İkinci yarıya F.Bahçe hızlı başladı, İrfan Can Kahveci’nin asistinde Serdar Dursun kafayla topu ağlara yolladı. Ancak Valencia’nın da yokluğunda Sarı-Lacivertlilerin gol yollarındaki sıkıntısı hâlâ sürüyor. 3 yıldır bir santrfor bulunmaz mı? İrfan Can’ın oyundan alınmasını hiç anlamadım. Hal böyleyken 1-1’e razı oldu F.Bahçe. Derbi galibiyetinin yarattığı hava da kısa sürdü.
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Türkiye’de gıda krizi kapıda: Dövizdeki artış gıda güvenliğini tehdit ediyor
andemiyle beraber dünya gıda kriziyle karşı karşıya kaldı ve bunun üzerine birçok ülke tarım politikalarını yeniden gözden geçirerek ‘yerli üretim’i artırmak için radikal adımlar atmaya başladı.
‘Faiz aşağı, faiz yukarı’: Gerilimler, görevden almalar ve olağanüstü artışlar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamaları artık Türk ekonomisinin kronik sorunlarından biri. Uzun süredir Merkez Bankası başkanları ile faiz kavgasına giren Erdoğan, 2018 yılından sonra aldığı yetkilerle ise hızlı bir şekilde başkanları görevden almaya başladı. Erdoğan, iktidarı süresinde hep yüksek faize karşı olduğunu söylese de toplamda beş kez olağanüstü faiz artışlarına gidildi. Faiz çekişmesinde en çok kaybeden ise hep TL ve alım gücü oldu.
Yemeksepeti’ne ‘veri hırsızlığı’ incelemesi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), müşterilerinin bilgileri çalındığı iddia edilen Yemeksepeti’yle ilgili resen inceleme başlattı. Şirketin “herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği” yönündeki açıklaması da incelenecek.
CHP’li Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi
CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi.
Prof. Ceyhan’dan Omicron uyarısı: Çok yüksek bulaştırıcılıkla yayılıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen hafta ilk kez Güney Afrika’da görülen yeni Covid-19 varyantı Omicron varyantıyla ilgili uyardı.