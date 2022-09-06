Hillary Clinton neden yıllarca pantolon-ceket giydi?

ABD’nin eski first lady’si ve dışişleri bakanı Hillary Clinton (74), neden yıllarca pantolon-ceket giydiğini açıkladı. Etek-ceket giydiği bir gezi sırasında çekilen fotoğrafları bir iç çamaşırı firmasının reklamında kullanılmış.

Fotoğraflar: Reuters

CBS’e konuşan Hillary Clinton, eşi Bill Clinton 1993-2001 yılları arasında ABD başkanıyken Brezilya’da katıldığı bir etkinlik sonrasında etek giymekten vazgeçtiğini söyledi.

1995’te katıldığı etkinlik sırasında çekilen fotoğraflarının Brezilyalı iç çamaşırı firması Duloren’in reklamlarında kullanıldığını anlatan Clinton şöyle devam etti: ”Basın içeri alındığında ben bir koltukta oturuyordum. Çok sayıda kameraman ve foto muhabiri görüntü çekti. Sonrasında Beyaz Saray fotoğraflarımın reklam panolarında olduğu konusunda alarma geçti. Bacaklarım kapalı oturuyordum. Ama çekilen kareler ve firmanın afişlerinde kullanılma şekli apayrı bir havadaydı.”

Kendisini reklam panolarında görünce gözlerine inanamadığını belirten eski first lady, medyada ‘Hillary Clinton, iç çamaşırı reklamının yıldızı’ ve ‘İç çamaşırının first lady’si: Hillary Clinton’ gibi başlıkları da görünce neredeyse hayatının sonuna kadar pantolon giyme kararı aldığını ifade etti.

‘Reklam yıldızı’ olmasının yanı sıra basının sürekli ilgisinin de bu kararı almasında etken olduğunu vurgulayan Clinton, ”Sonuçta sürekli fotoğrafım çekiliyordu. Kürsüde konuşurken, merdiven çıkarken, her yerde.. bu nedenle bu işlerle uğraşmamak için pantolon giymeye başladım” dedi.

Apple TV+ için çekilen ‘Gutsy’ adlı belgesel serisini birlikte hazırladığı kızı Chelsea Clinton’la CBS’ye konuşan Hillary Clinton bir süre sonra pantolon-ceketin vazgeçilmezi olduğunu, kendisiyle özdeşleştiğini söyledi. Chelsea Clinton da bunu bilmediğini belirterek, ”Benim için de bomba bir açıklama oldu” dedi.

Sekiz bölümlük belgesel serisinde Chelsea ve Hillary Clinton, ‘dünyanın en cesur kadınlarıyla’ konuştu.