'Hikaye İstanbul'da Geçiyor' sergisi Meşher'de bugün açıldı

16’ıncı yüzyıldan bugüne çeşitli edebi türlerdeki İstanbul temsillerine odaklanan ‘Hikaye İstanbul’da Geçiyor’ sergisi bugün Meşher’de açıldı.

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Fantastik öykülerden grafik romanlara, bilim kurgudan casusluk hikayelerine Batı edebiyatının kurmaca yapıtlarındaki İstanbul’u da kapsayan serginin küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı üstleniyor.

Ömer Koç koleksiyonundan yaklaşık 300 kitabın da görülebileceği sergide yazarlara ait el yazmaları, nadir ilk baskılar, imzalı ve ithaflı kitaplar, gravür, resim, nota kitapçığı, film ve afişlerin yanı sıra yayınlanan Türkçe çeviriler ve gazete kupürleri de var.

Küratör Ebru Esra Satıcı sergiye ilişkin şöyle konuştu:

“Kitapların tamamı Ömer Koç koleksiyonundandır. Kitaplardan yola çıktıktan sonra yaptığımız araştırmalar sonucunda eğer ki sahne adaptasyonları ve film uyarlamaları varsa onları görsel malzemesini ekleyerek görselleştirdiğimiz bir süreç oldu. Türkçe çevirileri seçkiye ekledik. Koleksiyon dışı arşiv ve koleksiyonlardan bazı malzemeler, gazete kupürleri, yağlı boya eserler, gravürler, kartpostallar ekledik.

Kitapları okumak ve kitaplardan bir sergi oluşturmak, kitapların merkezde olduğu bir sergi yapmak meşakkatli bir işti. Çünkü malzemenin kendisi her zaman görselliğe çok uygun olmayabiliyor. Küçük kitaplar var. Çok eski tarihli 16’ncı yüzyıldan kitaplar var. Bu bir yıllık süre zarfında nasıl görselleştireceğimizi düşündüğümüz, arşivlere daldığımız bir dönem oldu.”

Meşher’de sergiye özel film gösterimlerinin yapılacağı bir etkinlik alanı da hazırlandı. Sergilenen kitaplardan uyarlanmış filmlerden bir seçki, bu alanda izlenebilecek.

Ayrıca okuma bölümlerinde de sergide orijinalleri görülen kitapların Türkçe çevirileri yer alacak.

Sergi 23 ocak-13 Temmuz arasında ziyaret edilebilecek.