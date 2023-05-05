Hıdırellez ritüelleri: Ne zaman ve nasıl kutlanır?

Anadolu ve Balkanlar’da, Orta Asya ve Orta Doğu’da doğanın canlanmasıyla bolluk ve bereket beklentisini simgeleyen Hıdırellez her yıl 6 Mayıs’ta çeşitli ritüellerle kutlanıyor.

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Anditode’un derlemesine göre bereket, bolluk ve şifanın sembolü olan Hıdırellez, efsaneye göre Hızır ve İlyas peygamberlerin yılda bir kez gerçekleşen buluşmalarını simgeliyor. Karada ihtiyacı olanlara Hızır peygamber, denizde ihtiyacı olana ise suların koruyucusu İlyas peygamber yardıma koşuyor.

Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez; Anadolu’dan Orta Doğu’ya, Azerbaycan’dan Balkanlara geniş bir coğrafyaya yayılıyor.

Dilekler ve dualar gül ağacı dibine gömülüyor

İnanışa göre Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşması bir gül ağacının dibinde gerçekleştiğinden bu gece dilekler ve dualar onlara ulaşsın diye gül ağacı dibine gömülüyor.

Ancak bu gece dileklerinizin kabul edilmesi, bolluk ve bereket için yapılacak daha bir çok ritüel var. Baharın enerjisiyle ve umutla dolmak için uygulayabileceğiniz birkaçı hemen aşağıda:

*Öncelikle bugün kırmızı ve yeşil renklerde, baharı çağrıştıran bol çiçekli kıyafetlerinizi üzerinize geçirmeyi ihmal etmeyin.

Su her günden daha şifalı

*Ritüellere başlamadan önce güzel bir duş alın çünkü bugün su her günden daha şifalı.

*Bir inanışa göre evde kahve kavurmak ve sirke kaynatıp evin içinde gezdirmek, evizinin enerjisini de temizliyor ve pozitife çeviriyor.

Gül ağacı ritüeli

*Bilinen en geleneksel ritüellerden biri gül ağacı ritüeli. Bunun için ihtiyacınız olan şey; bir kalem, bir kağıt, bir ağaç -mümkünse gül ağacı olsun- bir de hayalleriniz.

Temiz bir kağıt alıp, dileklerinizi ister yazarak isterseniz çizerek ama ayrıntılı bir şekilde kağıda geçirin. Kağıdınız hazır olduğunda bir bardak suyla birlikte ikisine de niyetinizi açıkça üç kez söyleyin ve suya üfleyin. Kağıdınızı varsa bir gül ağacının yoksa sevdiğiniz bir ağacın dibine toprağı hafifçe kazıyarak gömün ve ardından niyetinizi söylediğiniz suyu toprağın üzerine dökün.

Ertesi sabah gün doğumu vaktinde uyanıp ‘Dileklerim hızla gerçek oldu’ diye üç kez sesli bir şekilde söyleyin. Şehrinizde deniz ya da akarsu varsa dilek kağıtlarınızı suya da bırakabilirsiniz.

*Ayrıca bu günün en eğlenceli etkinliklerinden biri de ateş üzerinden atlamaktır. Arınma için yapılan bu ritüelde, yaktığınız bir mumum üzerinden bile atlayabilirsiniz.