‘Heykeltraş’ Brad Pitt’ten sürpriz sergi

ABD’li oyuncu Brad Pitt’in (58) yaptığı heykeller, Finlandiya’daki bir sanat müzesinde sergileniyor.

Fotoğraflar: Instagram

Ünlü oyuncu, heykellerini ilk kez kamuoyuyla buluşturdu. Heykeller, Britanyalı sanatçı Thomas Houseago’nunkiler ve Avustralyalı müzisyen Nick Cave’in seramik eserlerinin yer aldığı, ülkenin üçüncü büyük kenti Tampere’deki Sara Hildén Sanat Müzesi’ndeki bir serginin parçası. Sergide, Pitt’in imzasını taşıyan dokuz heykel yer alıyor.

Oyuncu Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra Houseago’nun ABD’nin Los Angeles kentindeki stüdyosunda günde 15 saat çalıştığını anlatan Pitt, ağustos ayında GQ dergisine verdiği röportajda bunları sanat eseri olarak görmediğini söylemişti.

Pitt, heykellerinin tanıtımı için gittiği Finlandiya’daki TV kanalı Yle’ye onuştu: ”Nick ve benim için bu yeni bir şey. İlk kez dahil olduğumuz bir şey. Bana kendimi iyi hissettirdi.”

Müze müdürü Anna Hjorth-Röntynen, Nick Cave, küratör Sarianne Saikkonen, Thomas Houseago, Tampere Belediye Başkanı Anna-Kaisa Ikonen, ve Brad Pitt. Fotoğraf: ocula.com

Müzede heykellerinin yer alması ve Finlandiya ziyareti daha önceden açıklanmayan, sürpriz olan Pitt, silahlı çatışmayı betimleyen alçı panelin ve her biri farklı mühimmatla vurulmuş silikon ev heykellerinin kendisinin yansıması olduğu aktardı: ”İlişkilerimde nerede hata yaptığım, nerede yanlış adım attığı vs.”

Serginin küratörü Sarianne Soikkonen, Houseago’nun sergisine arkadaşlarını dahil etme fikrinin çok güzel olduğunu vurgulayarak, hazırlık sürecinde herkesin çok heyecanlandığını söyledi.