Heyecan verici sonuç: Nükleer füzyonla rekor seviyede enerji üretildi

Britanya merkezli JET adlı laboratuvarda yapılan bir deneyde nükleer füzyon kullanılarak rekor seviyede enerji üretildi.

Bilim insanları JET’in son deneyini kutluyor. (Britanya Atom Enerjisi Kurumu)

Atomların birleşmesiyle oluşan füzyon, Güneş ve diğer yıldızların da enerji üretmesini sağlayan bir süreç.

Bilim insanları 70 yıldır bu süreci yeryüzünde tekrar ederek temiz ve atmosferi ısıtmayan, yüksek miktarda nükleer enerji üretmeyi hedefliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre JET laboratuvarında çalışan Avrupalı bilim insanları, “Daha önce hiç yapmadığımız şeyleri başardık” dedi.

Temiz enerji için önemli

Nükleer füzyon sürecinde küçük atom parçacıkları ısınıp bir araya gelmeye zorlanıyor ve böylece daha ağır bir parçacık oluşuyor ve yararlı enerji açığa çıkıyor.

Bu süreç başarılı bir şekilde ticari düzeye çıkarılırsa hiçbir karbon emisyonu olmadan sonsuz miktarda temiz enerji üretimi sağlanabilir.

Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi hava koşullarına bağlılığı da olmaz. Ancak uzmanlar bunun pek kolay olmadığını söylüyor.

JET deneyinde 5 saniye boyunca 69 megajul enerji üretildi. Bu da yalnızca 4-5 banyoyu ısıtmaya yeter. Yani çok az.

Imperial College London’da Uzay, Plazma ve İklim Araştırma Grubu Başkanı Prof. Stuart Mangles, “JET’in son çalışmasından elde edilen yeni sonuçlar çok heyecan verici” dedi.