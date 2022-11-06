Herkes gitti onlar kaldı: Yiğit ve Ömür göç etmedi

Ardahan’da Çıldır Gölü kıyısında balıkçı ailenin yavruyken bulduğu ve besleyip büyüttüğü iki pelikan Yiğit ve Ömür havaların soğumasına karşın göç etmedi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre göl kıyısında balık lokantası işleten Çınar Kılıç’ın oğlu Kurtuluş Kılıç, yaklaşık altı ay önce Adalar mevkisinde bitkin halde iki yavru tepeli pelikan gördü.

Teknesine alıp lokantasına getirdiği yavru pelikanlara kardeşiyle çocuğunun isimleri olan Yiğit ve Ömür adını veren Kılıç, bu süreçte ailesiyle göçmen kuşlara baktı.

Ardahan’da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikan göç etmedi

Balık etiyle özel olarak beslenen pelikanlar, havaların soğumasına karşın sıcak bölgelere göç etmedi.

Bütün kuşlar göç etti, onlar kaldı

İşletmeci Çınar Kılıç, oğlunun pelikanlarla bir süre ilgilendiğini, daha sonra bakımını kendisinin üstlendiğini belirterek şöyle konuştu:

“Artık büyüttük ve onlara çok alıştım. Buranın birer maskotu haline geldiler. Bütün kuşlar göç etmesine rağmen onlar hala burada kaldı. Gidecekler diye çok üzüldüm ama gitmediler. Sevinçliyim çünkü bana ve buraya alıştılar. Ben de onlara alıştım. Bunlar birer evladım oldular. Biri oğlum, biri de kızım oldu. Onları çok seviyorum. Acıktıklarında kapıya geliyorlar.”

Kılıç, pelikanları özenle beslemeye devam edeceğini belirtti.