‘Herakles’in 12 işi’nin betimlendiği mozaik bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, mitolojik kahraman Herakles’in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği taban mozaiği bulundu.

Fotoğraflar: AA

Kent nüfusunun 5-6 bin civarında olduğu, milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı değerlendirilen taban mozaiğinin genişliği 7,9, uzunluğu 21,91 metre, yaklaşık 164 metrekarelik bir alana yayılıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer şöyle konuştu: “2019 yılında tespitini yaptığımız mozaiğimizi o dönem için tamamen ortaya çıkarmanın sağlıksız olduğunu düşündük. Gerekli hazırlıkların ardından başladığımız çalışmalarla 2020 yılı sonlarına doğru tam anlamıyla ortaya çıkardık. ‘Herakles’in 12 işi’ olarak adlandırılan mozaiklerdeki mitolojik sahnelerin iyi şekilde korunduğunu gördük.”

Ergürer, korunması ve ileride yapılacak detaylı çalışmalarda daha iyi sonuçlar alınabilmesi için mozaiğin üzerinin tamamen toprakla kapatıldığını, gerekli önlemlerin alınmasının ardından mozaiğin bulunduğunu kamuoyuyla paylaşmayı uygun gördüklerini söyledi.

Örneği yok

Antik kentteki büyük Roma hamamında buldukları mozaiğin bir örneğinin bulunmadığının altını çizen Ergürer gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı:

“Bu mitolojik sahnenin işlendiği böyle bir mozaiği daha önce görmedik. Parçalar halinde mitolojik sahnelerin yer aldığı mozaikler var ancak buradaki mozaikte Herakles’in tüm işlerini (12 görev) görüyoruz. Figürlerin insan boyutlarında yapılması da onu tek örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da eşsiz bir mozaikle karşı karşıyayız. Mozaikteki mitolojik sahnelerin iyi şekilde korunmuş olması ise esere ayrıca önem katıyor.”

İlk görevi Nemean Arslanı’nı öldürmek

‘Herakles’in 12 işi’nin antik dönemde çok iyi bilinen birçok vazo, eser ve lahitlerin üzerine yansıtıldığını dile getiren Ergürer şu bilgileri verdi:

“Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde ise Herkül olarak bilinen mitolojik kahramana 12 çok zor görev veriliyor. Bu görevleri yerine getirmesi isteniyor. İlk görevi kılıç ve mızrağın girmediği bir deriye sahip ‘Nemean Arslanı’nı öldürmesi isteniyor. Burada onu boğarak öldürüyor. Ondan sonraki figürlerde çeşitli mitolojik karakter ve figürlerle ilgili mücadele sahneleniyor. En son sahnede Hesperidler’in elmasını aldığı ve dinlendiği bir sahne var. Bazı sahneler antik dönemde tahrip olmuş, bazı sahneler iyi korunmuş durumda.”

