Her yerde geçen İstanbulkart bir kediyi geçemedi!

Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da kendi verilerini paylaştı. Buna göre enflasyon mayıs ayında yüzde 3,94 oranında artış gösterdi. TÜİK’in açıklamasına göre ise enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,89 arttı.