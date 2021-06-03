Diken

Yaramazlara biraz batar!

Her yerde geçen İstanbulkart bir kediyi geçemedi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkartların okutulduğu turnike üzerinde oturan kedinin yolcuya ‘geçit vermediği’ anları paylaştı.

Fotoğraflar: Twitter

Videoda turnike üzerindeki ekranda uzanan tekir, kedilere has ‘her yerde rahatça yatma‘ davranışını sergilerken görülüyor. Kartını okutmak için yaklaştıran yolcuya patileriyle ‘gözdağı veren‘ kedi rahatı bozulduğu için mırlıyor. Birkaç denemenin ardından başarılı olamayan yolcu yan turnikeden geçiyor.

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Belediyenin “İstanbulKart; vapurda, metroda, otobüste, tramvayda, Halk Bakkal dahil her yerde geçiyor… bazen” notuyla yayınladığı videoyu başkan Ekrem İmamoğlu da kendi hesabından paylaştı.

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