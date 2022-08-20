‘Her gün 10-15 yavru ezilerek ölüyor’: Deniz yerine caddeye yönelen caretta carettaları araçlar ezdi 

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı yuvalarından çıkan deniz kaplumbağası yavruları, deniz yerine yola yönelince geçen araçlar tarafından ezilerek öldü.

AA’nın aktardığına göre Sorgun Halk Plajı’nda gece saatlerinde yumurtalarından çıkan caretta carettalar, ışıklardan dolayı yola yönelince araçların altında kaldı.

‘Plaj çevresindeki aydınlatmalar neden oldu’

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, plaj çevresindeki aydınlatmaların caretta caretta yavrularının yollarını şaşırmasına neden olduğunu belirterek, deniz kaplumbağalarının yumurtlama ve yavruların yuvadan çıktıkları dönemde aydınlatmaların kapatılmasını belediye yetkililerinden talep ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını söyledi.

‘Her gün 10-15 yavru ezilerek ölüyor’

Akyol, “Cadde üzerinde ezilmiş 11 yavruyu saat 06.00 civarında bulduk. Işıkların fazla olması, sahildeki yavruların ışıklara yönelmesi sonucu son olarak 11 yavru öldü. Her gün 10-15 civarı yavru ezilerek ölüyor. Ortalama 200 civarında yavru öldü” diyerek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Plaj çevresindeki ışıklandırma sisteminin saat 22.00’den sonra kapatılması gerektiğini aktaran Akyol, “Işığın verdiği zarar insanlar kadar değil. Yavruların çıkışının ne zaman olacağı belli olmuyor. Aydınlatma bulunmayan 1100 metrelik Mendirek Sahili’nde 86 yuva, aydınlatması olan 1300 metrelik halk plajı alanında 40 civarında yuva var. Geçen sene plajda ışık yoktu, 100’e yakın yuvalama sahası vardı” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Deval ise ışıkların hem yumurtlamak için kıyıya çıkan dişi kaplumbağaların sayısını düşürdüğünü hem de yumurtadan yeni çıkan yavru kaplumbağaların yanlış yöne yönelip hayatlarını kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

‘Aydınlatma caretta carettaları şaşırtacak ay ışığı renginde değil’

Manavgat Belediyesi de bir hafta önce pergoleli oturma alanlarındaki aydınlatmaların denize bakan kısımlarının siyaha boyanarak ekstra önlem alındığı aktararak, “Bunun dışında Boğaz sahilimizde kullanılan aydınlatma armatürleri carettaların yönlerini şaşırtacak olan ay ışığı renginde değildir” dedi.