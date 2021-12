Ertuğrul Özkök, ‘duruş’unu anlattı: Her devrin adamıyım, dansözlük yaptım

Hürriyet’le ‘yollarını ayıran‘ Ertuğrul Özkök kendisine yöneltilen ‘her devrin adamı’ suçlamasını hakaret olarak saymadığını belirterek “Rahatlıkla ‘Dansözlük yaptım‘ diyebiliyorum” dedi.

Haber Global’de Buket Aydın’ın sunduğu Tarafını Seç programına katılan Özkök her devrin adamı olmanın değişim anlamına geldiğini savundu.

Hürriyet gazetesinin popüler bir gazete olduğunu belirten Özkök şunları söyledi: “Ben siyasetçi değilim, militan değilim. Bir gazete yönetiyorum. Elbette bir yönetici olarak her devrin adamı olup her devirde siyasilerle ilişkilerimi düzgün götürmek ve gazetemi dalgalı denizlerde, fırtınalı bir yerden bir yere götürmek… Ben üzerinde orak-çekiç olan bir gazete yönetmedim. Ben popüler bir gazeteyi yönettim. Bu gazetenin müşterileri arasında, pardon okurları arasında, o da vardı şu da vardı… Dolayısıyla ben zaten yaptığım işin doğası gereği her dönemin insanı olmak zorundayım. Her dönemde çıkarıyorum çünkü bu gazeteyi.”

‘Her devrin adamısın’ dendiğinde işini iyi yaptığını düşündüğünü belirten Özkök “O yüzden de çok rahatlıkla ‘Dansözlük yaptım’ diyebiliyorum, bu gocunacak bir şey değil benim için” dedi.

Özkök kariyerinde ‘iktidara yakın gazeteci’ olduğunu da gocunmadan söylediğini belirtti.

Kimsenin kimseye “Niye ayrıldın, niye kaldın” diye hesap sormaya hakkı olmadığını savunan Özkök “Beni Hürriyet’ten çıkarmasalardı ben ayrılmazdım. Bunun üzerinden kahramanlık yapacak anlayışım yok benim” dedi.