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Yaramazlara biraz batar!

Her 100 işçiden 14’ü sendikalı

Türkiye’de her 100 işçiden 14’ü sendika üyesi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sendika istatistikleri bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.


Buna göre 15 milyon 294 bin 362 işçiden yalnızca 2 milyon 189 bin 645’i sendikalı. Bu da yüzde 14,2’ye denk geliyor.

Türk-İş, 1 milyon 213 bin 439’la en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken, bunu 727 bin 187 üyeyle Hak-İş, 212 bin 593 üyeyle DİSK izledi.

En fazla üyeye sahip sendika ise 243 bin 643 üyeyle Hizmet-İş. Bu sendikayı 224 bin 823 üyeyle Türk Metal Sendikası, 184 bin 845 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.

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