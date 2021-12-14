‘Hepsi’den Gülçin Ergül’ün bulunduğu araç kaza geçirdi, sevgilisi hayatını kaybetti

Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre işadamı Lafçı’nın kullandığı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde TIR’ın dorsesine çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.
‘Hepsi’ isimli müzik grubunun eski üyesi Gülçin Ergül ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.