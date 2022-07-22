Hepsiburada’da CEO değişimi

Türkiye’nin başlıca e-ticaret platformu Hepsiburada’nın CEO’su Murat Emirdağ 1 Ocak 2023 itibariyle görevini Nilhan Onal’a devredecek.

Şirketin açıklamasına göre Emirdağ’ın CEO’luk görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı belirtildi. Ayrıca Emirdağ’ın yönetim kurulu üyesi görevine devam edeceği kaydedildi.

Ocakta göreve başlayacak yeni CEO Onal’ın Amazon’un global üst düzey yöneticilerinden olduğu ifade edildi.

1998’den beri faaliyette olan ve yalnızca internet üzerinden hizmet veren Hepsiburada, Nasdaq borsasında da işlem görüyor.