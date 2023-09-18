Hepsiburada 2023’ün yaz alışveriş trendlerini açıkladı

Hepsiburada, 2023 yaz sezonunda yapılan alışverişleri inceledi. Verilere göre, yaz aylarında en çok sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, temel tüketim, bahçe ve dekorasyon kategorilerinden alışveriş yapıldı. En çok alışveriş yapan şehirler ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Açık hava sporları, kampçılık revaçta

2022 yaz dönemi ile karşılaştırıldığında, spor malzemeleri kategorisindeki satışlar yüzde 161 artış gösterdi. Kampçılar ve doğa tutkunları, 2022’ye kıyasla outdoor kategorisinden yüzde 20 daha fazla sipariş verdi. Joystar, adidas, Puma, Nike, Stanley, Columbia ve Starbucks en çok tercih edilen markalar oldu.

Puma Columbia adidas Nike adidas Joystar Joystar Stanley Starbucks

Bu yaz plaj giyimine ilgi geçen yıla göre yüzde 150 arttı

2023 yaz döneminde mayo ve bikini siparişleri geçen yaza kıyasla yüzde 150 arttı. Yazın vazgeçilmezi mayolar ve bikiniler, kadın giyim ürünleri içinde çok tercih edilen ürünler oldu. Plaj modasının tamamlayıcıları çantalar, gözlükler, terlikler, kaftanlar ve pareolar da yaz tatiline hazırlananların tercih ettiği ürünlerden oldu. Hafif ve pamuklu tişörtler, elbiseler, şortlar ve sandaletler de yaz sezonunun diğer gözdeleri arasında yerini aldı. Defacto, June, Lithe, U.S. Polo Assn, Ray-ban, Penti ve Mavi en çok tercih edilen markalar oldu.

June June Penti US Polo June June Lithe Basic Kimono June June

Sıcak geçen yazın çözümü klimalar

Bu yaz sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı dönemde klimalar, vantilatörler ve portatif klimalar gibi serinletici ürünlerin siparişlerinde ciddi bir artış gözlemlendi. Hepsiburada üzerinden gerçekleşen satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 275 artış kaydederken geçen senenin aynı dönemine göre klima siparişlerinde yüzde 270, vantilatörlerde yüzde 304, portatif klimalarda ise yüzde 280 satış artışı gerçekleşti.

Arçelik Kumtel Eleanos

Yazın cilt bakımı ihmal edilmedi

Hepsiburada kullanıcıları yaz aylarında en çok cilt bakımı ürünlerine ve güneş koruyuculara yöneldi. Kategoride yüz temizleyiciler, gözenek sıkılaştırıcı ve arındırıcı tonikler, bakım serumlarının yanı sıra güneş kremleri satın alındı. Cilt bakım setlerinin yanı sıra parfümler, saç bakım ürünleri ve renkli kozmetik en çok satılanlar arasında dikkati çekti.

Cilt bakımı kategorisinde büyüme oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 203 arttı. Kozmetik satışının yüzde 26,5 ’ini cilt bakım ürünleri, yüzde 18,4’sini renkli kozmetik, yüzde 12,9’unu parfüm, yüzde 14’ünü de güneş bakım ürünleri oluşturdu. Ayrıca selülit kremi siparişleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 arttı.

Vücut bakım kategorisinde ise en fazla ilgi gören ürünler arasında nemlendirici ve vücut peelingleri, selülit ve çatlak onarıcı bakım kremleri de bulunuyor. Saç bakım ürünlerinde ise saçları besleyen ve güçlendiren saç maskeleri, saç bakım yağları ve saç serumları en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

La Roche Nivea Maru-derm

Kozmetikte tercih yerli markalar

Yaz döneminde en çok alınan markalar arasında yerli markaların sıklıkla tercih edildiği görüldü. En çok tercih edilen yerli markalar he Purest Solutions, Sinoz, Cream co. olurken, The Body Shop, MISSHA, La Roche-Posay ve Urban Care bu markaları takip etti.

Sinoz he Purest Solutions Cream co.

Bu yazın öne çıkan teknoloji ürünleri şarj aletleri ve akıllı çocuk saatleri oldu

Verilere göre bu yaz, taşınabilir şarj cihazlarına talep yüzde 30 artış gösterirken, kablosuz kulaklıklar ve su geçirmez kılıflara da ilgi arttı.

Teknoloji aksesuarlarının akıllı saat kategorisinde ise en çok Q19 ve Q12 akıllı çocuk saatleri, Huawei markasının akıllı saatleri bu yazın en çok satın alınanlarından oldu.

Bahçe keyfi mangalsız olmaz

Bahçe kategorisinde çok tercih edilenler arasında mangal ve barbekü ürünleri yer aldı. Bahçelerini en güzel şekilde dekore etmek isteyen Hepsiburada müşterileri, dekorasyon ürünlerinden en çok aydınlatma, salıncak, hamak, mum, çit ve dekorasyon objeleri kendilerine konforlu ve keyifli yaşam alanı yaratıyor. Bu kategoride en çok sipariş İstanbul’dan geldi.