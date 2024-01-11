Hediye Levent: Savaşların gölgesinde kalan Suriye

Suriye 2024 yılına, önceki birkaç yıla göre daha ağır bir tabloyla girdi. Dikkatini birkaç yıldır Ukrayna savaşına yöneltmiş olan Rusya, Şam’ın beklediği desteği sağlayamadı. Giderek ağırlaşan yaptırımlar nedeniyle çıkış arayan İran ise 2023 yılının sonunda patlak veren Gazze Savaşı’na dikkat kesildi. Bu nedenle İran’dan da beklediği düzeyde siyasi ve ekonomik destek alamayan Şam gözünü Körfez ülkelerine çevirdi.

Aslında 2023 yılı Şam’ın 2011 yılından beri devam eden uluslararası siyasi izolasyonu kırdığı yıl da oldu. Ayaklanmanın başında askıya alınmış olan Arap Lig’i üyeliğine geri dönen Şam, Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın Çin’deki Asya Oyunları’na katılması ile bölgesel ve uluslararası temaslarını artırma fırsatı yakaladı. Ancak ne Arap Lig’i üyeliği, ne Körfez ülkeleri ile karşılıklı ziyaretler ne de Çin Zirvesi’ne katılım Şam yönetimine hayati derecede ihtiyacı olan ekonomik kaynakları sağlayabildi. Amerikan yaptırımlarının Suriyelilerin hayatına etkisi ağırlaştıkça ağırlaştı. 2011’den beri yıllar süren savaşlar, kayıplar, acılar yaşamış olan insanlar boğuldukça boğuldu.

Suriye fiilen 4’e bölünmüş bir ülke. Şam ülkenin büyük kısmını kontrol etse de ekonomik açıdan değerli kuzeydoğudaki bölgeler, Kürtlerin öncülüğünde kurulan öz yönetimin kontrolünde. ABD desteği ile Suriye’ye yönelik yaptırımlardan büyük ölçüde muaf olan Kuzeydoğu Suriye’de de aynen Şam’da olduğu gibi temel sorunlar işsizlik, elektrik kesintileri, fiyatların yüksekliği ve belirsizlik.

Hediye Levent’in yazısı