Hediye Levent: Orta Doğu seçimleri yakından izledi

Bölge ülkeleri Türkiye’deki yerel seçimleri yakından izledi. Şimdi de sonuçları ve gidişatı anlamaya çalışıyor. Bölge basınında Türkiye’deki seçimlere dair çok sayıda haber, analiz, tartışma programı yapıldı, yapılıyor.

Türkiye’yi yakından izleyen bölgeden uzmanların bir kısmı “Erdoğan kan kaybetti” diyor. Bu kesimin gözünü diktiği isim ise Ekrem İmamoğlu. “Muhalefet yükseliyor” diyenler Türkiye’nin 2028 seçimlerine bambaşka şartlarda gideceğini savunuyor. “Artık yabancıların muhatap olması gereken bir muhalefet var” görüşünü öne çıkaran bu kesime göre, Türkiye’de artık yatırımlardan dış politikaya her şeyi etkileyebilecek yeni dinamikler ortaya çıkabilir. Bu yeni dinamiklerin tetikleyeni ise, yerel seçimlerde yükselişe geçen muhalefetin yürüteceği politikalar olacak. Bu görüşteki uzmanlar, “Türkiye’de artık tek adamın kararı ile işlerin yürüdüğü dönem kapanıyor” yorumları yapıyor.

İkinci kesim ise temkinli ve biraz da şüpheci yaklaşıyor seçim sonuçlarına. “Erdoğan seçim sonuçlarını kabul etmeyecektir, muhalefeti baskı altına almaya çalışacaktır” diyen bu kesim açısından da muhalefetin yükselişi açık bir gerçek. Ancak Erdoğan’ın ve AKP iktidarının muhalefeti baskılamak için her şeyi yapabileceğini savunan uzmanlar Türkiye’nin 2028 seçimlerine daha karmaşık bir ortamda gidebileceğini savunuyor.

Hediye Levent’in yazısı