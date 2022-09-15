Hediye Levent: İklim krizinin en sert etkilerinin yaşanacağı yer Ortadoğu olacak

Orta Doğu çekişmenin, çatışmanın, kanın durmadığı bir coğrafya. Yüzlerce milyon insanla birlikte bölge için bugünlere rahmet okutacak dönemler kapıda!

Bu coğrafyada insan da doğa da, ya politika kurbanı ya da politikasızlığın. Bütün dünyada daha yüksek sesle konuşulmaya başlanan iklim krizinin en sert etkilerinin yaşanacağı yer Orta Doğu olacak, bu konudaki çalışmalar öyle diyor. Çünkü yeşil alanların ranta kurban verilmesi, ihtişamlı ve gücün göstergesi binaların kurulması yanında elbette dile bile getirilmeyecek bir bedel. Su kaynaklarının hiç bitmeyecekmiş gibi kullanılması, su politikası belirlenmesinin yüksek perdeden siyasi gerilimlerin yanında tırı vırı işlerden sayılması oldukça normal. Sanayi yatırımlarının bile doğal kaynaklarla uyumu gözetilerek değil kâr hesaplanarak yapılması da bu zihniyetin ürünlerinden!

Çalışmalar diyor ki, Orta Doğu iklim krizinin doğrudan etkilerini yaşamaya başlayalı çok oldu. Mesela bütün dünyayı etkileyen küresel ısınma dünyanın geri kalanında yıllık ortalama 0.27 derece sıcaklık artışı ile kendini gösterirken Orta Doğu’da ve Arap coğrafyasında son 40 yıldır yaklaşık yarım derece artış var.

Hediye Levent’in yazısı