Hediye Levent: Bu saatten sonra Amini’nin nasıl öldüğünün bir anlamı var mı?

Görgü tanıkları ve aileye göre Amini ahlak polisi tarafından karakolda dövülüyor sonra toplantı salonuna gidiyorlar ve orada hayatını kaybediyor. Birkaç gün “Amini’yi siz öldürdünüz, hayır kendiliğinden öldü” tartışması etrafında kabaran öfke nihayet sokaklara indi.

Peki bu saatten sonra Amini’nin nasıl öldüğünün bir anlamı var mı? Bence yok. Ne olursa olsun genç bir kadının kıyafetinin çekiştirildiği polisin yayımladığı videodan da anlaşılıyor. Kaldı ki, İran’da ahlak polisi var mı? Var. Sokaklarda kadınların nasıl giyinmeleri gerektiğini denetliyor mu? Evet. İnsanları kameralar açıkken bile darbediyorlar mı? Çok sayıda örnek var internette. Böylesi bir yapının, zihniyetin kapalı kapılar ardında neler yapabileceğini tahmin etmek güç değil.

İran’da bütün devletin ve idareyi şekillendiren zihniyetin dini esaslar üzerine inşa edildiği bir anlayış hakim. Bütün dini esas alan zihniyetler gibi İran’da da rejimi topyekün sarsacak faktör elbette kadınlar. Hâlâ kadınlara nasıl giyineceklerini, nasıl yaşayacaklarını, hangi kurallara uyarlarsa ahlaklı kalabileceklerini dayatmaları bundan. Yani birkaç aklı gidik yobazın işgüzarlığı değil, sistematik ve yine mevcut rejim sayesinde güce, paraya, yetkiye kavuşmuş ve o sistem sayesinde var olabilmişler için elbette kadınların dini bir gereklilik olarak görüp kendi kararları ile takmıyor olsalar da başlarındaki örtüler beka sigortası!

Hediye Levent’in yazısı