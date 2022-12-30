Hediye Levent: Ankara hızlı bir başlangıç istiyor

Türkiye bir süredir Ankara-Şam ilişkilerini normalleştirmek istediğini söylüyor, Rusya bunun için Şam’a baskı yapıyordu. Nihayet Türkiye-Suriye-Rusya savunma bakanları Moskova’da bir araya geldi. Ankara ve Şam arasında istihbarat ve güvenlik birimlerinin görüştüğü biliniyordu ancak bu düzeyde kamuoyuna açık ilk görüşme oldu.

Gerçi Türkiye’nin gönlünde yatan bu değildi. Ankara, liderler arasında samimi görüntülerin verildiği hızlı bir başlangıç istiyor. En azından Ankara-Şam dışişleri bakanları arasında doğrudan temas, ancak Şam hâlâ bu taleplere soğuk bakıyor.

Hediye Levent’in yazısı